Гривню до кінця року сильно "захитає": що буде з курсом валют в листопаді-грудні

Експерти передрікають гривні і українцям непростий кінець року

Поки осінь-2021 залишається сприятливим часом для української гривні: з 31 серпня по 17 жовтня національна українська валюта стосовно долара США зміцнилася на 54 копійки, до 26,34 грн. Ще більше — 1,15 грн, нацвалюта змогла виграти у євро.

Тим часом як розповіли «Телеграфу» економічні експерти, гривня знаходиться зараз в досить нестійкому положенні та вже до кінця року може девальвувати до 28-29 гривень за долар. Причина тому — коливання цін на енергоносії, насамперед на природний газ, що вже загрожує українцям зростанням цін практично на всі товари та послуги.

У Національному банку України також визнали, що інфляція в Україні прискорилася — на 1,2% за підсумками вересня або до 11% в річному вимірі, і це паралельно зі зміцненням національної валюти.

На думку економічного експерта Олександра Охріменка, поки ситуація навколо обмінного курсу гривні до долара стабільна, але як довго це триватиме, залежить від того, як буде проходити опалювальний сезон в Україні.

Гривня може девальвувати до 29 гривень

«Якщо «Нафтогаз» вийде на європейський ринок для покупки природного газу, з урахуванням високих цін на нього буде потрібно багато додаткової валюти. І її покупка на валютному ринку може різко девальвувати національну валюту. Якщо даний прогноз виправдається, до кінця року гривня може девальвувати до рівня 28-29 гривень за 1 долар, що, звичайно ж, вдарить по українцях і цінами на імпортні товари», — вважає Охріменко.

Згоден з впливом високих цін на газ, нафту та вугілля на курс гривні й економічний експерт Данило Монін, але все ж вважає, що навіть у цьому випадку девальвація гривні може виявитися відносно невеликою.

Врятувати гривню можуть МВФ і локдаун

«Зростання цін на газ і нафту — до 85 доларів за барель, звичайно, негативно вплине на курс гривні, якщо НАК вирішить закуповувати додаткові обсяги газу на ринку. Але є і ряд факторів, які можуть знизити наслідки високих цін на енергоносії. Перш за все, це очікування до кінця року чергового траншу від МВФ, ЄС та інших міжнародних організацій і випуск єврооблігацій. Все це може дати бюджету до 2 мільярдів доларів, які можна пустити на закупівлі енергоносіїв, і тим самим уникнути сильної девальвації національної валюти», — говорить співрозмовник «Телеграфа».

Другим важливим фактором Монін вважає поточний карантин. Можливий майбутній локдаун безсумнівно змусить населення економити та призведе до завмирання ділового життя. Це, знову-таки, вплине на курс гривні, швидше за все в бік її зміцнення.

Зміцнення гривні знаходиться і в інтересах НБУ, бо дозволяє стримувати інфляцію.

«Є ще й інтерес економіки в девальвації гривні, оскільки слідом за зростанням цін на енергоносії зростуть ціни й на сировинні товари які експортує Україна. В таких умовах робити якісь прогнози дуже важко», — підкреслює експерт.

В цілому, як вважає експерт, все-таки малоймовірно, що «Нафтогаз» купуватиме дорогий природний газ, про що говорить і затягування подачі тепла в ряді регіонів.

«Я вважаю, що курс національної валюти в кінці року буде кращим, ніж у 2020-му — близько 27,5 грн проти 28,2 грн роком раніше», — констатує Данило Монін.

У ряді міст України вже розпочався опалювальний сезон, в інших очікують встановлення холодної погоди для необхідної для запуску котелень.