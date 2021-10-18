Гривня зміцнилася: який курс валют в Україні після довгих вихідних

На тлі стабільності долара злегка зріс євро

Майже весь попередній тиждень гривня демонструвала стабільність по відношенню до найпопулярніших іноземних валют. Однак із понеділка, 18 жовтня, трохи подорожчали євро та злотий.

Про це повідомляється в свіжому прогнозі від Національного банку України, пише "Телеграф".

Слід зазначити, що протягом останніх п’яти днів долар і євро незвично стабільні відносно гривні. Із 13 жовтня 1 американський доллар коштує 26,34 гривні. При цьому раніше він продемонстрував легке зниження ціни — на дві копійки за одну добу.

В цілому, курс валют на ранок 18 жовтня в Україні виглядає так:

1 долар США — 26,34 грн (стабільно із 13.10);

1 євро — 30,44 грн (плюс 2 копійки з минулої середи);

1 злотий — 6,64 грн (плюс 1 копійка із 13.10);

10 рублів РФ — 3,66 грн (стабільно з минулого тижня).

Із вартістю валют інших країн ви можете ознайомитися в переліку від Нацбанку.

Офіційні дані Нацбанку

Зрозуміло, подібна "стійкість" може бути також пов’язана з тим, що в Україні з четверга були оголошені затяжні вихідні в зв’язку із Днем захисників і захисниць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки буде коштувати поїздка до окупованого бойовиками "ЛНР" Алчевська і як до міста доведеться добиратися.