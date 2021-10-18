Опалювальний сезон-2021 в Україні вже почався: коли і де потеплішають батареї найближчим часом

Жителі Львова почали радіти теплим батареям із 11 жовтня

Із настанням холодних осінніх днів температура повітря в більшості приміщень без індивідуального опалення зазвичай різко знижується. Це призводить до непереборного бажання тепліше закутатися і, мабуть, застукати ложкою по батареї — в надії, що так комунальники швидше відреагують на необхідність увімкнути обігрів.

Це, звичайно, жарт, однак саме питання початку опалювального сезону — досить серйозне. "Телеграф" вивчив, коли ж у квартирах різних великих міст України нарешті стане тепло.

Загальні вимоги

Як відомо, українська система центрального опалення в житловому сектору працює за давно перевіреною схемою.

Так, котельні можуть почати свою роботу тільки тоді, коли середньодобова температура повітря опускається нижче значення +8°С. При цьому подібні цифри повинні фіксуватися протягом щонайменше трьох діб — інакше запуск опалювального сезону знову відкладуть.

Саме з цієї причини в деяких областях України теплих батарей доводиться чекати досить довго. Добре, що хоч об’єкти соціальної інфраструктури починають обігрівати поза подібним графіком — завдяки розпорядженням місцевої влади.

Львів

Жителі Львова, мабуть, є одними ыз найщасливіших українців цієї осені. Все тому, що у них опалювальний сезон стартував ыз 11 жовтня.

При цьому тепло почали давати не тільки школам, лікарням або іншим установам, а й в житлові будинки.

Згідно інформації Львівської міськради, вже станом на 12 жовтня в місті близько 92% будинків отримали доступ до централізованого опалення. При цьому деякі львів’яни відмовилися від такого раннього початку опалювального сезону, щоб трохи заощадити гроші.

Якщо ж в будинку досі холодні батареї, чиновники рекомендують жителям звернутися до балансоутримувача за інформацією.

Харків

Із четверга, 14 жовтня, стало тепліше і в Харкові, адже КП "Харківські теплові мережі" запустили свої котельні. При цьому в мережу навіть виклали документ, який підтверджує черговість підключення тепла.

Черга подачі тепла в Харкові

Слід зазначити, що "завершення" черги вважається після підключення до мережі абсолютно всіх споживачів в межах того чи іншого мікрорайону.

Всього харківські комунальники планують витратити на підключення міста до централізованого опалення восени 2021 року близько двох-трьох тижнів.

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Одеса

В Одесі містянам, які все чекають на потепління домашніх батарей, ймовірно, доведеться тепліше одягатися вдома ще мінімум кілька днів (а то й тижнів).

Незважаючи на те, що ще у вівторок, 12 жовтня, в департаменті міського господарства відзначали, що місто готове до початку опалювального сезону, погода все ще недостатньо холодна.

При цьому повідомлялося, що практично всі багатоквартирні будинки, якими опікується міська житлово-комунальна система, перевірені і можуть бути підключені до котельнь. Звичайно, не обходиться і без ексцесів — окремі будинки із ОСББ не подали необхідні документи, аби улагодити всі бюрократичні процедури.

Цікаво, що віце-мер Дмитро Жеман під час засідання штабу по теплу висловив думку, що у Одеси лишився останній тиждень для підготовки до початку опалювального сезону, перш ніж тепло піде по трубах.

Дніпро

Із понеділка, 18 жовтня, в більшості багатоквартирних будинків Дніпра повинні почати заповнювати водою батареї. І хоча це буде лише пробний запуск, аби перевірити систему центрального опалення, городяни можуть розраховувати на те, що в квартирах щодо скоро потеплішає.

По крайней мере, в місцевих комунальних підприємствах "Коменергосервіс" і "Теплоенерго" адміністрація запевняє, що місто повністю готове до початку холодної пори року.

Київ

У столиці опалювальний сезон стартував частково ще з перших днів жовтня — відповідне розпорядження начебто видав мер Віталій Кличко. Однак потеплішали батареї не в будинках — тепло прийшло у школи, дитячі садки, лікарні та інші об’єкти соціальної інфраструктури Києва.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, столичні комунальники готові розпочати опалювальний сезон. При цьому вони дотримуються традицію про температурний режим, яку ми згадували на початку матеріалу. Тож допоки градусники не показуватимуть три дні поспіль менше +8°С, тепла в київських багатоповерхівках не буде.

Втім, як підкреслив чиновник, якщо жителі окремих додому хочуть початку опалювального сезону раніше, вони можуть звернутися з відповідною заявою до КМДА (електронною поштою). Для цього слід створити ініціативну групу, чиє звернення підтримає підписами більше половини всіх мешканців будинку. Потім чиновники розглянуть прохання і підключать будинок до системи позачергово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як на добробуті українців відіб’ється підвищення вартості газу.