Дощ, мороз і перепади температури: якою буде погода в Україні цього тижня

Синоптик розповів, коли в Україні цього тижня очікуються дощі та заморозки

У найближчий тиждень, з 18 по 24 жовтня, на українців чекають дощі, нічні заморозки і похолодання, але й буде кілька досить теплих днів. Про це ексклюзивно для "Телеграфу" розповів синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

За словами синоптика, в найближчі сім днів очікується нестійкий характер погоди. Особливо це буде виражено в коливаннях температури повітря і атмосферного тиску.

Прогноз погоди на 18 жовтня

У понеділок, 18 жовтня, під впливом поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається, а температура повітря складе від 3 до 8 градусів тепла вночі та +10-15 — вдень. А ось в південних областях місцями можливо до+18.

Прогноз погоди на 19-20 жовтня

Однак уже у вівторок, 19 жовтня, під впливом холодного фронту, який переміститься з території Білорусі та країн Балтії, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, а температура істотно знизиться. Комфортність погоди знизить також поривчастий північно-західний вітер до 9-14 м/с. Денні температури у вівторок і середу, 20 жовтня, будуть коливатися в межах 8-13 градусів з позначкою "плюс", а нічні — в районі від 0 до +5 градусів. Крім того, в середу, 20 жовтня, очікується від 0 до -5 градусів морозу в північних, центральних і східних областях.

Прогноз погоди на 21-22 жовтня

У другій половині тижня, попереджає синоптик, відбудеться зміна в характері атмосферної циркуляції: на територію України, починаючи з західних областей, почне надходити більш тепла повітряна маса з районів Центральної Європи і Середземномор’я. Тому, пояснює Кибальчич, температурний фон почне підвищуватися. Разом із цим посилиться вітер південного і південно-західного напрямку до 7-12 м/с, у четвер — місцями окремі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря в четвер-п’ятницю, 21-22 жовтня, складе днем близько +12-17, на півдні та заході місцями до +20-22 градусів. Уночі повітря буде остигати до 5-10 градусів тепла. Опадів при цьому не очікується.

Прогноз погоди на 23-24 жовтня

У вихідні, 23-24 жовтня, збережеться погода без істотних опадів. Тільки в Карпатському регіоні та на Закарпатті пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Але температура, прогнозує Кибальчич, знову почне знижуватися, починаючи з західних областей. У суботу вночі стовпчики термометрів піднімуться до +7-12, удень — від +11 до +16, тоді як на півдні — до +20 градусів. У той час як нічні температури складуть від 3 до 8 градусів тепла, в Карпатах — від 0 до -5 градусів морозу, а вдень усього + 5-10. І тільки на південному сході ще збережеться тепло до 11-16 градусів із позначкою "плюс".

В цілому ж, резюмує синоптик, середня температура протягом тижня виявиться в межах кліматичної норми, незважаючи на окремі дні з позитивною і негативною аномалією.

Карта. З архіву І. Кибальчича

"Будь-яких рекордів (навіть добових) чекати не варто. Можна сказати, що погода буде відповідати календарю", — підсумував Ігор Кибальчич.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з вівторка в Україні похолодає, а в ряді областей очікуються заморозки.