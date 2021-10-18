Дождь, мороз и перепады температуры: какой будет погода в Украине на этой неделе

Синоптик рассказал, когда в Украине на этой неделе ожидаются дожди и заморозки

В ближайшую неделю, с 18 по 24 октября, украинцев ожидают дожди, ночные заморозки и похолодание, но и будет несколько довольно теплых дней. Об этом эксклюзивно для "Телеграфа" рассказал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, в ближайшие семь дней ожидается неустойчивый характер погоды. Особенно это будет выражено в колебаниях температуры воздуха и атмосферного давления.

Прогноз погоды на 18 октября

В понедельник, 18 октября, под влиянием поля повышенного давления существенных осадков не предвидится, а температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла ночью и +10-15 – днём. А вот в южных областях местами возможно до +18.

Прогноз погоды на 19-20 октября

Однако уже во вторник, 19 октября, под влиянием холодного фронта, который переместится с территории Беларуси и стран Балтии, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а температура существенно снизится. Комфортность погоды снизит также порывистый северо-западный ветер до 9-14 м/с. Дневные температуры во вторник и среду, 20 октября, будут колебаться в пределах 8-13 градусов с отметкой "плюс", а ночные – в районе от 0 до +5 градусов. Кроме того, в среду, 20 октября, ожидается от 0 до -5 градусов мороза в северных, центральных и восточных областях.

Прогноз погоды на 21-22 октября

Во второй половине недели, предупреждает синоптик, произойдёт изменение в характере атмосферной циркуляции: на территорию Украины, начиная с западных областей, начнёт поступать более тёплая воздушная масса из районов Центральной Европы и Средиземноморья. Поэтому, поясняет Кибальчич, температурный фон начнёт повышаться. Вместе с этим усилится ветер южного и юго-западного направления до 7-12 м/с, в четверг – местами отдельные порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в четверг пятницу, 21-22 октября, составит днём около +12-17, на юге и западе местами до +20-22 градусов. Ночью воздух будет остывать до 5-10 градусов тепла. Осадков при этом не ожидается.

Прогноз погоды на 23-24 октября

В выходные, 23-24 октября, сохранится погода без существенных осадков. Только в Карпатском регионе и на Закарпатье пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Но температура, прогнозирует Кибальчич, снова начнёт понижаться, начиная с западных областей. В субботу ночью столбики термометров поднимутся до +7-12, днём – от +11 до +16, тогда как на юге – до +20 градусов. В то время как ночные температуры составят от 3 до 8 градусов тепла, в Карпатах – от 0 до -5 градусов мороза, а днём всего +5-10. И только на юго-востоке ещё сохранится тепло до 11-16 градусов с отметкой "плюс".

В целом же, резюмирует синоптик, средняя температура в течении недели окажется в пределах климатической нормы, несмотря на отдельные дни с положительной и отрицательной аномалией.

Карта. Из архива И. Кибальчича

"Каких-либо рекордов (даже суточных) ждать не стоит. Можно сказать, что погода будет соответствовать календарю", — подытожил Игорь Кибальчич.

Ранее "Телеграф" сообщал, что со вторника в Украине похолодает, а в ряде областей ожидаются заморозки.