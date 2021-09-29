Прогноз погоды на октябрь в Украине: будет ли еще тепло и когда ждать снег

Синоптик рассказала, когда октябрь порадует украинцев теплой погодой

В Украине, которая находится под влиянием антициклона, октябрь в этом году начнется с теплой и сухой погоды. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По данным метеорологов, среднемесячная температура в октябре предполагается на уровне 7-12 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям (за последние 30 лет). Количество осадков составит 28-67, в Карпатах — 80-105 миллиметров, что так же в пределах климатической нормы.

Синоптик отметила, что территория Украины находится в умеренных широтах, поэтому у нас регулярно, причем в любой месяц и время года, происходят колебания температуры — от похолодания до потепления.

"В ближайшее время ожидается нарастание тепла, — сообщила Голеня. — Днем температура до конца текущей недели будет находиться в диапазоне от 10 до 16 градусов тепла. На юге страны более высокий диапазон — 15-20 градусов тепла. В дальнейшем может быть некоторое повышение, когда в течение отдельных дней будет солнечно и ясно. Уже 5-7 октября может быть до +25 на юге и до +20 градусов — на остальной территории".

После 9-10 октября, говорит синоптик, вероятна волна снижения температуры.

Кроме того, в октябре ожидаются прохладные ночи. Температура ночью составит 2-7 градусов тепла, на побережье морей — до +10-12.

В отдельные дни октября, если будут преобладать низкие температуры, возможны заморозки на поверхности почвы. На северо-востоке Украины ночью иногда может быть "минус" и в воздухе.

В начале следующего месяца в Украине будет преобладать сухая погода, определяющаяся полем повышенного давления. Но в целом метеорологи ожидают, что в октябре выпадет количество осадков, близкое к средним многолетним значениям.

Синоптик напоминает, что невозможно спрогнозировать за месяц точные даты, когда будет очень холодно или выпадет снег.

"Климатические данные свидетельствуют, что после 25 октября в отдельные годы шел снег и даже образовывался снежный покров в северных и северо-восточных областях. В то время как на высокогорье Карпат снег фиксируют еще в сентябре, как это было и в этом году", — рассказала Голеня.

Как сообщал "Телеграф", синоптик предупредил украинцев о ночных заморозках в ряде областей на этой неделе.