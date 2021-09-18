Украину ждет еще одно бабье лето? Синоптик Укргидрометцентра озвучила прогноз на осень

Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает и какую погоду ждать в октябре и ноябре

В ближайшее время в Украину придет волна похолодания, которая продлится несколько дней. Зато октябрь, по предварительным прогнозам, порадует украинцев теплой погодой. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По словам синоптика, следующая неделя в Украине будет холодной. Как пояснила Голеня, с севера в ближайшие трое суток проходить циклон с дождями, а затем зайдет холодный воздух арктического происхождения из районов северо-европейской части России. Так, средняя температура за неделю ожидается на 3-5 градусов ниже средних многолетних значений.

"То есть этот температурный режим скорее соответствует октябрьскому, даже середине октября. Максимальные температуры днем будут достигать 6-11 градусов тепла, на юге — до +17. Ночью будет от 2 до 8 градусов", — сообщила синоптик.

Особенно холодный период приходится на 20-22 сентября. Заморозков по всей территории страны не ожидают, но минусовые температуры возможны в Карпатах.

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"На конец сентября мы снова выйдем на норму, — отмечает Голеня. — Будет теплее, с запада пойдет волна тепла. Температуры восстановятся и днем составят 10-15 и до 18 градусов тепла, на юге может быть и +20-25. То есть после 25 сентября и до конца месяца фон будет теплее. Хотя вероятны колебания в западных и северных областях, это зависит от облачности".

В октябре, по предварительным расчетам, прогнозируют месячную температуру, близкую к норме. Хотя возможны колебания.

"Октябрь, в целом, близкий к средним многолетним значениям, с определенными колебаниями. В октябре еще можем ждать теплой погоды, скажем так, бабьелетней. Теплым и близким к норме скорее всего будет и ноябрь", — рассказала Голеня.

В сентябре еще возможны дожди, а вот октябрь, вероятно, может начаться с 10-14-дневного периода сухой погоды.

"Касаемо осадков в октябре — в норме и меньше нормы", — добавила синоптик.

Ранее "Телеграф" информировал, что в конце текущей недели в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха в некоторых регионах.