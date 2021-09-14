Укр

"Спасибо этому бабьему лету - ждем следующее" - Диденко рассказала про погоду в Украине

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Теплые дни в сентябре подходят к концу. Новость обновлена 14 сентября 2021, 12:47
Теплые дни в сентябре подходят к концу.

На этой неделе теплая осень пойдет на спад.

Погодные условия в Украине в среду будут спокойными, солнечными и малооблачными.

Об этом рассказала синтоптик Наталья Диденко в Facebook.

Согласно ее прогнозу, среда 15 сентября, в Украине отметится температурой воздуха от +17 до +22 градусов по Цельсию в зависимости от региона. Наиболее высокая температура будет на юге — там стоит ожидать от 20 до 25 градусов выше нуля. Дождей ждать не стоит, ожидаемая погода солнечная и малооблачная. Синоптическую ситуацию украинский метеоролог оценила как "беспроблемную и спокойную".

В Киеве погода будет такая же, как и на основной территории страны. В столице 15 сентября прогнозируют +18 +20 и солнечно.

Уже с выходных, по словам Натальи Диденко, начинаются синоптические качели — "обычная украинская погода". Ожидаются дождь и ветер, температура будет нестабильной, как и атмосферное давление.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с последнего рабочего дня будет властвовать циклон. Атмосферный фронт принесет в страну обильные осадки и прохладу. Начнется похолодание с западных и северных областей и пройдет на восток.

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Политика
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Преследователь по ночам заглядывал в окна
Мама девушки, которую преследовал взрослый сосед: "После вмешательства СМИ он даже со своего двора не выходит"
Дата публикации
Категория
Перепись
Власть решила пересчитать украинцев: как это будет и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Руслана и Валерий Харчишин
Топ-артисты поссорились из-за денег: что не так с выплатой роялти в Украине
Дата публикации
Категория
Сертификат вакцинации
В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться