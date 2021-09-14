"Спасибо этому бабьему лету - ждем следующее" - Диденко рассказала про погоду в Украине

На этой неделе теплая осень пойдет на спад.

Погодные условия в Украине в среду будут спокойными, солнечными и малооблачными.

Об этом рассказала синтоптик Наталья Диденко в Facebook.

Согласно ее прогнозу, среда 15 сентября, в Украине отметится температурой воздуха от +17 до +22 градусов по Цельсию в зависимости от региона. Наиболее высокая температура будет на юге — там стоит ожидать от 20 до 25 градусов выше нуля. Дождей ждать не стоит, ожидаемая погода солнечная и малооблачная. Синоптическую ситуацию украинский метеоролог оценила как "беспроблемную и спокойную".

В Киеве погода будет такая же, как и на основной территории страны. В столице 15 сентября прогнозируют +18 +20 и солнечно.

Уже с выходных, по словам Натальи Диденко, начинаются синоптические качели — "обычная украинская погода". Ожидаются дождь и ветер, температура будет нестабильной, как и атмосферное давление.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с последнего рабочего дня будет властвовать циклон. Атмосферный фронт принесет в страну обильные осадки и прохладу. Начнется похолодание с западных и северных областей и пройдет на восток.