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На Україну чекає ще одне бабине літо? Cиноптик Укргідрометцентру озвучила прогноз на осінь

Автор
Таїсія Єрохіна
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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає та на яку погоду чекати в жовтні та листопаді

Найближчим часом в Україну прийде хвиля похолодання, яка продовжиться декілька днів. Натомість жовтень, за попередніми прогнозами, порадує українців теплою погоду. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За словами синоптика, наступний тиждень в Україні буде холодним. Як пояснила Голеня, з півночі найближчої три доби проходитиме активний циклон з дощами, а після цього зайде холодне повітря арктичного походження з районів північно-європейської частини Росії. Так, середня температура за тиждень очікується на 3-5 градусів нижче середніх багаторічних значень. 

"Тобто цей температурний режим скоріше відповідає жовтневому, навіть середині жовтня. Максимальні температури вдень сягатимуть 6-11 градусів тепла, на півдні – до +17. Вночі буде від 2 до 8 градусів", — повідомила синоптик.

Особливо холодний період припадає на 20-22 вересня. Заморозків по всій території країни не очікують, але мінусові температури можливі в Карпатах.

"На кінець вересня ми знову вийдемо на норму, — зазначає Голеня. — Буде тепліше, з заходу піде хвиля тепла. Температури відновляться і вдень становитимуть 10-15 і до 18 градусів тепла, на півдні може бути і +20-25. Тобто після 25 вересня та до кінця місяця фон буде теплішим. Хоча ймовірні коливання у західних і північних областях, це залежить від хмарності".

У жовтні, за попередніми розрахунками, прогнозують місячну температуру, близьку до норми. Хоча можливі коливання.

"Жовтень, у цілому, близький до середніх багаторічних значень, з певними коливаннями. В жовтні ще можемо чекати теплої погоди, скажемо так, бабинолітньої. Теплим і близько до норми скоріш за все буде і листопад", — розповіла Голеня.

У вересні ще можливі дощі, а от жовтень, ймовірно, може розпочатися з 10-14-денного періоду сухої погоди.

"Щодо опадів у жовтні – в нормі та менше норми", — додала синоптик.

Раніше "Телеграф" інформував, що наприкінці поточного тижня в Україні очікуються дощі та зниження температури повітря у деяких регіонах.

Теги:
#Погода #Вересень. #Жовтень #Листопад #Наталія Голеня #Погода в Україні
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