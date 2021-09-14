"Спасибі цьому бабиному літу — чекаємо наступне" — Діденко розповіла про погоду в Україні

На цьому тижні тепла осінь піде на спад.

Погодні умови в Україні в середу будуть спокійними, сонячними і малохмарними.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Згідно з її прогнозом, середа 15 вересня, в Україні відзначиться температурою повітря від +17 до +22 градусів за Цельсієм в залежності від регіону. Найбільш висока температура буде на півдні — там варто очікувати від 20 до 25 градусів вище нуля. Дощів чекати не варто, очікувана погода сонячна і малохмарна. Синоптичну ситуацію українська метеорологиня оцінила як "безтурботну і спокійну".

У Києві погода буде така ж, як і на основній території країни. У столиці 15 вересня прогнозують +18 +20 і сонячно.

Уже з вихідних, за словами Наталки Діденко, починаються синоптичні гойдалки — "звичайна українська погода". Очікуються дощ і вітер, температура буде нестабільною, як і атмосферний тиск.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з останнього робочого дня буде панувати циклон. Атмосферний фронт принесе в країну рясні опади і прохолоду. Почнеться похолодання з західних і північних областей і пройде на схід.