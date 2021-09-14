Рус

"Спасибі цьому бабиному літу — чекаємо наступне" — Діденко розповіла про погоду в Україні

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
47
Теплі дні у вересні добігають кінця. Новина оновлена 14 вересня 2021, 12:47
Теплі дні у вересні добігають кінця.

На цьому тижні тепла осінь піде на спад.

Погодні умови в Україні в середу будуть спокійними, сонячними і малохмарними.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Згідно з її прогнозом, середа 15 вересня, в Україні відзначиться температурою повітря від +17 до +22 градусів за Цельсієм в залежності від регіону. Найбільш висока температура буде на півдні — там варто очікувати від 20 до 25 градусів вище нуля. Дощів чекати не варто, очікувана погода сонячна і малохмарна. Синоптичну ситуацію українська метеорологиня оцінила як "безтурботну і спокійну".

У Києві погода буде така ж, як і на основній території країни. У столиці 15 вересня прогнозують +18 +20 і сонячно.

Уже з вихідних, за словами Наталки Діденко, починаються синоптичні гойдалки — "звичайна українська погода". Очікуються дощ і вітер, температура буде нестабільною, як і атмосферний тиск.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з останнього робочого дня буде панувати циклон. Атмосферний фронт принесе в країну рясні опади і прохолоду. Почнеться похолодання з західних і північних областей і пройде на схід.

Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Політика
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Категорія
Переслідувач ночами заглядав у вікна
Мама дівчини, яку переслідував дорослий сусід: "Після втручання ЗМІ він навіть зі свого двору не виходить"
Дата публікації
Категорія
Українці
Влада вирішила перерахувати українців: як це буде і що потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Руслана та Валерій Харчишин
Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні
Дата публікації
Категорія
Сертифікат вакцинації
В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися