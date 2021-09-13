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В Україні зміниться погода: синоптики озвучили прогноз на тиждень

Автор
Т. Єрохіна
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Ілюстративне фото Новина оновлена 12 вересня 2021, 20:50
Ілюстративне фото

В Укргідрометцентрі розповіли, яку погоду очікувати українцям цього тижня

На новому тижні – з 13 по 19 вересня – в Україні змінюватиметься синоптична ситуація. Очікуються як теплі сонячні дні, так і дощова погода. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В понеділок-вівторок, 13-14 вересня, через територію України пройде перший слабко виражений атмосферний фронт з північного заходу. Це означає, пояснюють синоптики, що зміняться повітряні потоки, буде більше переважати західна та північна складова, через що знижуватиметься, хоч і неістотно, температура. Так, удень значення температури на початку тижня становитимуть 21-27 градусів тепла, дещо прохолодніше буде в західних та північних областях – 17-23 градуси із позначкою "плюс". Тоді як в нічні години по всій території України стовпчики термометрів перебуватимуть у межах +10-16 градусів. 

Карта Укргідрометцентру на 13 вересня. meteo.gov.ua
Карта Укргідрометцентру на 13 вересня. meteo.gov.ua

В середині тижня – у середу 15 вересня і четвер 16 вересня – знову переважитиме поле підвищеного тиску. Тому опадів не очікується, синоптична ситуація буде більш спокійна, а температурні показники лишатимуться на попередніх рівнях.

Карта Укргідрометцентру на 15 вересня. meteo.gov.ua
Карта Укргідрометцентру на 15 вересня. meteo.gov.ua

Метеорологи прогнозують, що наприкінці тижня до нашої країни надходитиме активний атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном. Це потягне за собою опади практично по всій території країни. Найбільше опадів очікується в п’ятницю, 17 вересня, та в суботу, 18 вересня. Погода змінюватиметься починаючи з західних та північних областей, а наділі опади просуватимуться у північно-східному напрямку.

Карта Укргідрометцентру на 17 вересня. meteo.gov.ua
Карта Укргідрометцентру на 17 вересня. meteo.gov.ua

"Телеграф" повідомляв, що синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікується в різних регіонах України в понеділок, 13 вересня.

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