В Україні зміниться погода: синоптики озвучили прогноз на тиждень

В Укргідрометцентрі розповіли, яку погоду очікувати українцям цього тижня

На новому тижні – з 13 по 19 вересня – в Україні змінюватиметься синоптична ситуація. Очікуються як теплі сонячні дні, так і дощова погода. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В понеділок-вівторок, 13-14 вересня, через територію України пройде перший слабко виражений атмосферний фронт з північного заходу. Це означає, пояснюють синоптики, що зміняться повітряні потоки, буде більше переважати західна та північна складова, через що знижуватиметься, хоч і неістотно, температура. Так, удень значення температури на початку тижня становитимуть 21-27 градусів тепла, дещо прохолодніше буде в західних та північних областях – 17-23 градуси із позначкою "плюс". Тоді як в нічні години по всій території України стовпчики термометрів перебуватимуть у межах +10-16 градусів.

Карта Укргідрометцентру на 13 вересня. meteo.gov.ua

В середині тижня – у середу 15 вересня і четвер 16 вересня – знову переважитиме поле підвищеного тиску. Тому опадів не очікується, синоптична ситуація буде більш спокійна, а температурні показники лишатимуться на попередніх рівнях.

Карта Укргідрометцентру на 15 вересня. meteo.gov.ua

Метеорологи прогнозують, що наприкінці тижня до нашої країни надходитиме активний атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном. Це потягне за собою опади практично по всій території країни. Найбільше опадів очікується в п’ятницю, 17 вересня, та в суботу, 18 вересня. Погода змінюватиметься починаючи з західних та північних областей, а наділі опади просуватимуться у північно-східному напрямку.

Карта Укргідрометцентру на 17 вересня. meteo.gov.ua

"Телеграф" повідомляв, що синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікується в різних регіонах України в понеділок, 13 вересня.