Тепло ще втримається: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на понеділок

Вже з середини наступного тижня в Україні стане значно прохолодніше

В Україні у понеділок, 13 вересня, очікується тепла погода до +27 градусів вище нуля. При цьому у деяких регіонах все-таки не обійдеться без дощів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

За її словами, з початку тижня антициклон буде потроху руйнуватися, а в Україну прорветься атмосферний фронт з невеликими дощами.

Зокрема, за прогнозом синоптика, дощитиме у західних й північних областях України, включно з Вінницькою. На решті території України буде сухо.

У Києві 13 вересня — тепло до +23 +26 градусів. Дощ ймовірний, однак лише у другій половині дня.

Щодо більш далеких прогнозів, то за словами Діденко, вже з середи в Україні стане помітно прохолодніше. Температура повітря до п’ятниці знизиться до +15 +18 градусів.

"Зміна погоди, хоча й поступова, крутитиме нас, адаптуватиме наші голови, судини й настрій до пізнішої осені", — попереджає синоптик.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, тепло в Україні протримається лише до середини вересня, а вже друга його половина буде холодною.