Тепло еще удержится: синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на понедельник

Уже с середины следующей недели в Украине станет значительно прохладнее

В Украине в понедельник, 13 сентября, ожидается теплая погода до +27 градусов выше нуля. При этом в некоторых регионах все-таки не обойдется без дождей.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, с начала недели антициклон будет постепенно разрушаться, а в Украину прорвется атмосферный фронт с небольшими дождями.

В частности, по прогнозу синоптика, дожди ожидаются в западных и северных областях Украины, включая Винницкую. На остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве 13 сентября — тепло до +23 +26 градусов. Дождь возможен, но только во второй половине дня.

Относительно более далеких прогнозов, то, по словам Диденко, уже со среды в Украине станет заметно прохладнее. Температура воздуха в пятницу снизится до +15 +18 градусов.

"Изменение погоды, хотя и постепенное, но будет крутить нас, адаптировать наши головы, сосуды и настроение к поздней осени", — предупреждает синоптик.

Как сообщал "Телеграф" ранее, тепло в Украине продержится только до середины сентября, а уже вторая его половина будет холодной.