В Украине изменится погода: синоптики озвучили прогноз на неделю

В Укргидрометцентре рассказали, какую погоду ожидать украинцам на этой неделе

На новой неделе — с 13 по 19 сентября — в Украине будет меняться синоптическая ситуация. Ожидаются как теплые солнечные дни, так и дождливая погода. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В понедельник-вторник, 13-14 сентября через территорию Украины пройдет первый слабо выраженный атмосферный фронт с северо-запада. Это означает, объясняют синоптики, что изменятся воздушные потоки, будет больше преобладать западная и северная составляющая, из-за чего будет снижаться, хотя и незначительно, температура. Так, днем значения температуры в начале недели составят 21-27 градусов тепла, несколько прохладнее будет в западных и северных областях — 17-23 градуса с отметкой "плюс". Тогда как в ночные часы по всей территории Украины столбики термометров будут находиться в пределах +10-16 градусов.

Карта Укргидрометцентра на 13 сентября. meteo.gov.ua

В середине недели — в среду 15 сентября и четверг 16 сентября — снова будет преобладать поле повышенного давления. Поэтому осадков не ожидается, синоптическая ситуация будет более спокойная, а температурные показатели останутся на прежних уровнях.

Карта Укргидрометцентра на 15 сентября. meteo.gov.ua

Метеорологи прогнозируют, что в конце недели в нашу страну будет поступать активный атмосферный фронт, связанный с циклоном. Это повлечет за собой осадки практически по всей территории страны. Больше всего осадков ожидается в пятницу, 17 сентября, и в субботу, 18 сентября. Погода будет меняться начиная с западных и северных областей, а далее осадки будут продвигаться в северо-восточном направлении.

Карта Укргидрометцентра на 17 сентября. meteo.gov.ua

"Телеграф" сообщал, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается в разных регионах Украины в понедельник, 13 сентября.