Землю накриє магнітна буря: коли чекати удару і як підготуватися

17 і 18 вересня ймовірні проблеми з тиском і концентрацією.

З вечора п’ятниці 17 вересня і до вечора суботи 18 вересня на нас чекає найсильніша магнітна буря в цьому місяці. Варто відзначити, що на кінець серпня 2021 року, коли "Телеграф" публікував прогноз геомагнітних бур на перший осінній місяць, цієї бурі нічого не віщувало.

За прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН пік магнітної бурі припаде на ніч з 17 на 18 вересня. Всього вона досягне чотирьох балів і триватиме до 6-ї ранку 18 вересня.

Прогноз магнітних бурь на 16-18 вересня

Геомагнітні коливання негативно впливають на самопочуття людей похилого віку і метеозалежних людей. У цей період ймовірні проблеми з тиском, концентрацією, можуть виникати головні болі, запаморочення, втрата апетиту, нудота, втома, безсоння і занепад сил.

Щоб Ви могли уникнути неприємних наслідків і полегшити свій стан "Телеграф" склав перелік того, що потрібно і не потрібно робити в період магнітної бурі:

Постарайтеся в ці дні їсти менш калорійну їжу.

Їжте більше овочів і фруктів.

Обмежте кількість випитої кави.

Частіше пийте трав’яний чай.

Перед сном варто прийняти теплу ванну.

Небажано в цей день займатися спортом.

Уникайте стресів і перенапруги.

Відмовтеся від подорожей на автомобілі.

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