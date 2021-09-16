Землю накроет магнитная буря: когда ждать удара и как подготовиться

17 и 18 сентября вероятны проблемы с давлением и концентрацией.

С вечера пятницы 17 сентября и до вечера субботы 18 сентября нас ожидает самая сильная магнитная буря в этом месяце. Стоит отметить, что на конец августа 2021 года, когда "Телеграф" составлял прогноз геомагнитных бурь на первый осенний месяц, этой бури не предвещалось.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН пик магнитной бури припадет на ночь с 17 на 18 сентября. Всего она достигнет четырех баллов и продлится до 6 утра 18 сентября.

Прогноз магнитных бурь на 16-18 сентября

Геомагнитные колебания негативно влияет на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В этот период вероятны проблемы с давлением, концентрацией, могут возникать головные боли, головокружения, потеря аппетита, тошнота, усталость, бессоница и упадок сил.

Чтобы Вы могли избежать неприятных последствий и облегчить свое состояние "Телеграф" составил перечень того, что нужно и не нужно делать в период магнитной бури:

Постарайтесь в эти дни есть менее калорийную пищу.

Ешьте больше овощей и фруктов.

Ограничьте количество выпиваемого кофе.

Чаще пейте травяной чай.

Перед сном стоит принять теплую ванну.

Нежелательно в этот день заниматься спортом.

Избегайте стрессов и перенапряжения.

Откажитесь от путешествий на автомобиле.

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