Прогноз погоди на жовтень в Україні: чи буде ще тепло і коли чекати на сніг

Синоптик розповіла, коли жовтень порадує українців теплою погодою

В Україні, яка перебуває під впливом антициклону, жовтень цього року розпочнеться з теплої і сухої погоди. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За даними метеорологів, середньомісячна температура в жовтні передбачається на рівні 7-12 градусів тепла, що є близьким до середніх багаторічних значень (за останні 30 років). Кількість опадів становитиме 28-67, у Карпатах – 80-105 міліметрів, що теж у межах кліматичної норми.

Синоптик зауважила, що територія України знаходиться у помірних широтах, тому в нас регулярно, причому в будь-який місяць і пору року, відбуваються коливання температури – від похолодання до потепління.

"Найближчим часом очікується наростання тепла, — повідомила Голеня. – Вдень температура до кінця поточного тижня перебуватиме в діапазоні від 10 до 16 градусів тепла. На півдні країни маємо вищий діапазон – 15-20 градусів тепла. Надалі може бути деяке підвищення, коли протягом окремих днів буде сонячно та малохмарно. Вже 5-7 жовтня може бути до +25 на півдні й до +20 градусів – на решті території".

Після 9-10 жовтня, каже синоптик, ймовірна хвиля зниження температури.

Крім того, в жовтні очікуються прохолодні ночі. Температура вночі становитиме 2-7 градусів тепла, на узбережжі морів – до +10-12.

В окремі дні жовтня, якщо переважатимуть низькі температури, ймовірні заморозки на поверхні ґрунту. На північному сході України вночі подеколи може бути "мінус" й у повітрі.

На початку наступного місяця в Україні переважатиме суха погода, що визначатиметься полем підвищеного тиску. Та загалом метеорологи очікують, що у жовтні випаде кількість опадів, близька до середніх багаторічних значень.

Синоптик нагадує, що неможливо спрогнозувати за місяць точні дати, коли буде дуже холодно чи випаде сніг.

"Кліматичні дані свідчать, що після 25 жовтня в окремі роки йшов сніг і навіть утворювався сніговий покрив у північних і північно-східних областях. Тоді як на високогір’ї Карпат сніг фіксують ще у вересні, як це було і цього року", — розповіла Голеня.

Як повідомляв "Телеграф", синоптик попередив українців про нічні заморозки у низці областей цього тижня.