Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди на тиждень

В Укргідрометцентрі повідомили, що найближчими днями в нашій країні потеплішає

В Україні на поточному тижня – з 27 вересня по 3 жовтня – переважатиме спокійна погода. Очікується потепління по всій країні, тоді як опади припиняться. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала.

За словами синоптика, поточний тиждень в Україні обіцяє бути значно теплішим, аніж попередній.

"Температури повітря будуть становити 15-20 градусів із позначкою "плюс" по всій країні", — прогнозують в Укргідрометцентрі.

Як свідчать карти Укргідрометцентру, в понеділок, 27 вересня, у всіх регіонах країни очікується невелика або мінлива хмарність.

Карта УкрГМЦ на 27 вересня. Фото: meteo.gov.ua

Подібна погода продовжиться й в середині тижня, у середу, 29 вересня.

Карта УкрГМЦ на 29 вересня. Фото: meteo.gov.ua

Перший день наступного місяця, п’ятниця 1 жовтня, теж віщує сонце з хмарами по всій території України.

Карта УкрГМЦ на 1 жовтня. Фото: meteo.gov.ua

Крім того, опадів до кінця цього тижня не передбачається. За словами Хали, це пов’язано з тим, що погоду по всій Україні буде визначати антициклон. Адже він практично до кінця поточного тижня буде знаходитися над територією нашої країни.

"Тож буде переважати хмарна з проясненнями погода без опадів", — зазначила синоптик Олександра Хала.

Нагадаємо, з’явився прогноз погоди в Україні на жовтень. Перші дні другого осіннього місяця очікуються теплими і сухими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли синоптики прогнозують заморозки в Україні.