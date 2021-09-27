Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди на тиждень
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В Укргідрометцентрі повідомили, що найближчими днями в нашій країні потеплішає
В Україні на поточному тижня – з 27 вересня по 3 жовтня – переважатиме спокійна погода. Очікується потепління по всій країні, тоді як опади припиняться. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала.
За словами синоптика, поточний тиждень в Україні обіцяє бути значно теплішим, аніж попередній.
"Температури повітря будуть становити 15-20 градусів із позначкою "плюс" по всій країні", — прогнозують в Укргідрометцентрі.
Як свідчать карти Укргідрометцентру, в понеділок, 27 вересня, у всіх регіонах країни очікується невелика або мінлива хмарність.
Подібна погода продовжиться й в середині тижня, у середу, 29 вересня.
Перший день наступного місяця, п’ятниця 1 жовтня, теж віщує сонце з хмарами по всій території України.
Крім того, опадів до кінця цього тижня не передбачається. За словами Хали, це пов’язано з тим, що погоду по всій Україні буде визначати антициклон. Адже він практично до кінця поточного тижня буде знаходитися над територією нашої країни.
"Тож буде переважати хмарна з проясненнями погода без опадів", — зазначила синоптик Олександра Хала.
Нагадаємо, з’явився прогноз погоди в Україні на жовтень. Перші дні другого осіннього місяця очікуються теплими і сухими.
Раніше "Телеграф" повідомляв, коли синоптики прогнозують заморозки в Україні.
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