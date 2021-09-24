До якої погоди готуватися в жовтні? Відповідь синоптика Укргідрометцентру

Синоптики кажуть, що восени цього року в Україні пануватиме суха погода

На початку жовтня в Україні очікується спокійна погода з комфортною температурою повітря. Але згодом можливі заморозки. Про це в бесіді з виданням "Телеграф" заявила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Так, початок жовтня цього року, за прогнозом метеорологів, відзначатиметься антициклональним характером погоди. Як пояснила синоптик, очікується спокійна погода без значних опадів.

"Є розрахунки міжнародних метеорологічних центрів, які створюють сезонні прогнози, наприклад, такий прогноз дав англійський центр. Згідно з його даними, у жовтні цього року на території Східної Європи, що безпосередньо стосується й України, жовтень може характеризуватися як доволі сухий місяць", — розповіла Птуха.

Разом із тим синоптик зазначила, що в першій половині місяця ймовірні заморозки. Найнижчі показники стовпчиків термометрів ймовірно очікуються у північних регіонах України.

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня попереджала, що місячна температура в жовтні буде близькою до норми. Але й не виключено коливання. В перші дні другого осіннього місяця на українців, за попередніми прогнозами, очікує засушливий період. Але пануватиме ще тепла, як для жовтня, погода.