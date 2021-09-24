К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра

Синопотики говорят, что осенью этого года в Украине будет преобладать сухая погода

В начале октября в Украине ожидается спокойная погода с комфортной температурой воздуха. Но впоследствии возможны заморозки. Об этом в беседе с изданием "Телеграф" заявила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Так, начало октября этого года, по прогнозу метеорологов, будет отличаться антициклональным характером погоды. Как пояснила синоптик, ожидается спокойная погода без значительных осадков.

"Есть расчеты международных метеорологических центров, которые создают сезонные прогнозы, например, такой прогноз дал английский центр. Согласно его данным, в октябре этого года на территории Восточной Европы, что непосредственно касается и Украины, октябрь может характеризоваться как довольно сухой месяц", — рассказала Птуха.

Вместе с тем синоптик отметила, что в первой половине месяца вероятны заморозки. Самые низкие показатели столбиков термометров вероятно ожидаются в северных регионах Украины.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня предупреждала, что месячная температура в октябре будет близкой к норме. Но и не исключены колебания. В первые дни второго осеннего месяца украинцев, по предварительным прогнозам, ожидает засушливый период. Но будет царить еще теплая, как для октября, погода.