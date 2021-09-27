Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды на неделю
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В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни в нашей стране потеплеет
В Украине на текущей неделе — с 27 сентября по 3 октября — будет преобладать спокойная погода. Ожидается потепление по всей стране, тогда как осадки прекратятся. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала.
По словам синоптика, текущая неделя в Украине обещает быть значительно теплее, чем предыдущая.
"Температуры воздуха будут составлять 15-20 градусов с отметкой "плюс" по всей стране", — прогнозируют в Укргидрометцентре.
Как свидетельствуют карты Укргидрометцентра, в понедельник, 27 сентября, во всех регионах страны ожидается небольшая или переменная облачность.
Подобная погода продолжится и в середине недели, в среду, 29 сентября.
Первый день следующего месяца, пятница 1 октября, так же предвещает солнце с облаками по всей территории Украины.
Кроме того, осадков до конца этой недели не предвидится. По словам Халы, это связано с тем, что погоду по всей Украине будет определять антициклон. Поскольку он практически до конца текущей недели будет находиться над территорией нашей страны.
"Поэтому будет преобладать облачная с прояснениями погода без осадков", — отметила синоптик Александра Хала.
Напомним, появился прогноз погоды в Украине на октябрь. Первые дни второго осеннего месяца ожидаются теплыми и сухими.
Ранее "Телеграф" сообщал, когда синоптики прогнозируют заморозки в Украине.
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