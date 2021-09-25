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Коли чекати на заморозки в Україні: синоптик зробила прогноз

Автор
Таїсія Єрохіна
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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

Синоптик повідомила, що до кінця вересня заморозків в Україні не очікується

Перші заморозки цієї осені в Україні стали ранніми, бо відбулися ще на початку вересня. Решта місяця прогнозується без мінусових температур, а знову заморозки українці можуть очікувати лише наступного місяця – в жовтні. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха

Так, відчутне зниження температури повітря прийшлося на 6-7 вересня. Перші заморозки не були сильними, а спостерігалися лише на поверхні ґрунту. За попередніми розрахунками метеорологів, більше діб із мінусовими градусами у вересні не прогнозується.

"Заморозків до кінця вересня поки ще на синоптичному горизонті не передбачається, — зауважила Птуха. – Вже, можливо, будуть в першій декаді жовтня. Адже є імовірність заморозків по північних районах України. Але це, звичайно, будемо уточнювати".

Нагадаємо, в день осіннього рівнодення, 22 вересня, в Україні випав перший сніг. Сніговим пологом і туманом накрило високогірні райони Карпати. Зокрема мокрий сніг йшов на горі Піп Іван Чорногірський.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні прохолодна погода протримається ще декілька днів. Синоптик спрогнозувала, коли сонце і тепло знову пануватимуть на нашій території.

Теги:
#Погода #Заморозки #Погода в жовтні
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