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Наближається до нуля: синоптики розповіли, у яких регіонах України невдовзі очікувати заморозків

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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В Україні очікуються заморозки Новина оновлена 05 вересня 2021, 10:13
В Україні очікуються заморозки

Відчутно похолоднішає одразу у кількох областях України

Найближчої ночі в Україні синоптики прогнозують перші заморозки на грунті. Температура повітря наблизиться до нуля у ніч з 5 на 6 вересня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

За її даними, температура повітря наблизилася ледь не до нуля у Київській області ще попередньої ночі, але найближчі також будуть холодними і не лише на Київщині. 

У Києві температура повітря впала до 0 градусів
У Києві температура повітря впала до 0 градусів

Крім того, похолодання до 0 градусів зафіксували у Карпатах. Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, термометр показав 0 на горі Піп Іван Чорногірський, яка розташована на межі двох областей — Івано-Франківської та Закарпатської.

Нічних заморозків очікують також у Дніпропетровській області. За даними регіонального центру Гідрометеорології у період з 6 по 8 вересня вночі та вранці очікуються заморозки, а температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів.

У Дніпрі прогнозують 0 градусів 6-8 вересня
У Дніпрі прогнозують 0 градусів 6-8 вересня

При цьому, за даними Укргідрометцентру, по всій території України як протягом цієї доби, так і протягом наступної, дощів не очікується, а температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Вночі ці показники сильно знизяться.

Погода в Україні 5 вересня - Укргідрометцентр
Погода в Україні 5 вересня - Укргідрометцентр
Погода в Україні 6 вересня - Укргідрометцентр
Погода в Україні 6 вересня - Укргідрометцентр

Як повідомляв "Телеграф", народний синоптик зазначив, що повернення повноцінного літнього тепла у вересні чекати не варто, а в другій декаді місяця треба готуватися до заморозків.

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