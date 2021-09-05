Укр

Стремится к нулю: синоптики рассказали, в каких регионах Украины вскоре ожидать заморозков

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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В Украине ожидаются заморозки Новость обновлена 05 сентября 2021, 10:13
В Украине ожидаются заморозки

Ощутимо похолодает сразу в нескольких областях Украины

Ближайшей ночью в Украине синоптики прогнозируют первые заморозки на почве. Температура воздуха приблизится к нулю в ночь с 5 на 6 сентября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, температура воздуха приблизилась чуть ли не до нуля в Киевской области еще предыдущей ночи, но ближайшие ночи также будут холодными и не только на Киевщине.

В Киеве температура воздуха упала до 0 градусов
В Киеве температура воздуха упала до 0 градусов

Кроме того, похолодание до 0 градусов зафиксировали в Карпатах. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, термометр показал 0 на горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе двух областей — Ивано-Франковской и Закарпатской.

Ночных заморозков ожидают также в Днепропетровской области. По данным регионального центра гидрометеорологии в период с 6 по 8 сентября ночью и утром ожидаются заморозки, а температура воздуха будет колебаться от 0 до 3 градусов.

В Днепре прогнозируют 0 градусов 6-8 сентября
В Днепре прогнозируют 0 градусов 6-8 сентября

При этом, по данным Укргидрометцентра, по всей территории Украины как в течение сегодняшнего дня, так и в течение следующего, дождей не ожидается, а температура воздуха будет колебаться от 13 до 20 градусов тепла. Ночью эти показатели сильно снизятся.

Погода в Украине 5 сентября — Укргидрометцентр
Погода в Украине 5 сентября — Укргидрометцентр
Погода в Украине 6 сентября — Укргидрометцентр
Погода в Украине 6 сентября — Укргидрометцентр

Как сообщал "Телеграф", народный синоптик отметил, что возвращение полноценного летнего тепла в сентябре ждать не стоит, а во второй декаде месяца надо готовиться к заморозкам.

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