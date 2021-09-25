Когда ожидать заморозков в Украине: синоптик сделала прогноз

Синоптик сообщила, что до конца сентября заморозков в Украине не ожидается

Первые заморозки этой осени в Украине стали ранними, поскольку произошли еще в начале сентября. Остаток месяца прогнозируется без минусовых температур, а снова заморозки украинцы могут ожидать только в следующем месяце — в октябре. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Так, значительное снижение температуры воздуха пришлось на 6-7 сентября. Первые заморозки не были сильными, а наблюдались только на поверхности почвы. По предварительным расчетам метеорологов, больше суток с минусовыми градусами в сентябре не прогнозируется.

"Заморозков до конца сентября пока еще на синоптическом горизонте не предвидится, — отметила Птуха. — Уже, возможно, будут в первой декаде октября. Потому как есть вероятность заморозков по северным районам Украины. Но это, конечно, будем уточнять".

Напомним, в день осеннего равноденствия, 22 сентября, в Украине выпал первый снег. Снежным пологом и туманом накрыло высокогорные районы Карпаты. В частности мокрый снег шел на горе Поп Иван Черногорский.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине прохладная погода продержится еще несколько дней. Синоптик спрогнозировала, когда солнце и тепло снова будут преобладать на нашей территории.