Укр

Украинские Карпаты накрыло снегом (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Заснежило в горах. Новость обновлена 22 сентября 2021, 09:18
Заснежило в горах.

Снег продолжает идти в высокогорных районах.

В Украине выпал первый снег. Как и прогнозировали синоптики, в день осеннего равноденствия 22 сентября в Карпатах пошел мокрый снег. Снежным пологом и туманом накрыло гору Поп Иван Черногорский, ее вершина находится на высоте более 2 километров над уровнем моря.

Об этом сообщает Черногорский поисково-спасательный пост.

На горе зафиксировали минусовую температуру в 4 градуса (по состоянию на 8:35 утра среды) и ветер 3-4 метра в секунду.

Снег зафиксировали и на Закарпатье. В Раховском районе мокрый снег начался еще в ночь на 22 сентября и продолжает идти. В частности его сфотографировали на курорте Драгобрат.

Снег в Раховском районе 22 сентября
Снег в Раховском районе 22 сентября

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует любителей тепла — на всей территории обещают осадки разной длительности, а север, запад и восток будут наиболее им подвержены.

На Прикарпатье ночью температура может быть минусовой, но преобладать будет незначительный плюс — около 4 градусов тепла. По остальной части Украины ночная температура ожидается на уровне +6 +8 градусов.

"Телеграф" писал, что ветер будет переменчивым, а тепла днем стоит ждать только южным регионам страны.

Теги:
#Погода #Карпаты #Первый снег #Мокрый снег с дождем
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