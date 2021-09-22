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Українські Карпати накрило снігом (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Засніжило в горах.
Засніжило в горах.

Сніг продовжує йти в високогірних районах.

В Україні випав перший сніг. Як і прогнозували синоптики, в день осіннього рівнодення 22 вересня в Карпатах пішов мокрий сніг. Сніговим пологом і туманом накрило гору Піп Іван Чорногірський, її вершина знаходиться на висоті більше 2 кілометрів над рівнем моря. .

Про це повідомляє Чорногорський пошуково-рятувальний пост.

На горі зафіксували мінусову температуру в 4 градуси (за станом на 8:35 ранку середи) і вітер 3-4 метри на секунду.

Сніг зафіксували і на Закарпатті. У Рахівському районі мокрий сніг почався ще в ніч на 22 вересня і продовжує йти. Зокрема його сфотографували на курорті Драгобрат.

Сніг в Рахівському районі 22 вересня
Сніг в Рахівському районі 22 вересня

Погода в Україні найближчими днями не порадує любителів тепла — на всій території обіцяють опади різної тривалості, а північ, захід і схід будуть найбільш їм схильні.

На Прикарпатті вночі температура може бути мінусовою, але переважати буде незначний плюс — близько 4 градусів тепла. У іншій частині України нічна температура очікується на рівні +6 +8 градусів.

"Телеграф" писав, що вітер буде мінливим, а тепла вдень варто чекати тільки південним регіонам країни.

Теги:
#Погода #Карпати #Перший сніг #Мокрий сніг з дощем
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