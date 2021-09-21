На день рівнодення Україну накриє справжня осінь: що прогнозують синоптики

Увесь тиждень погодою не побалує.

Холодно, мокро, дощитиме і з мокрим снігом. Так Україна зустріне день осіннього рівнодення 22 вересня.

Про це метеоролог Наталка Діденко написала у Facebook.

За її прогнозом, тепла чекати не варто. Середньоденна температура коливатиметься від 6 до 12 градусів зі знаком "+". Найтепліше буде на півдні та крайньому сході України. Там варто очікувати до +14 тепла.

Вночі температура не порадує — від 1 до 6 градусів, а при ясній погоді частину української землі скують заморозки. Карпати — найхолодніше буде 22 вересня, крім мінусової температури тут варто чекати мокрого снігу.

Крім цього в горах задощить. Опади очікують і на західній Україні — помірні дощі, і на решті території — тумани та короткочасні дощі.

У столиці України погода буде типовою для країни — Київ огорне волога і хмарність. Температура коливатиметься від 7 до 9 градусів вдень. Очікують слабкий дощ.

Потеплішає ближче до вихідних.

Раніше "Телеграф" писав, що осіннє рівнодення в цьому році незвичайне по енергетиці.