На день рівнодення Україну накриє справжня осінь: що прогнозують синоптики
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Увесь тиждень погодою не побалує.
Холодно, мокро, дощитиме і з мокрим снігом. Так Україна зустріне день осіннього рівнодення 22 вересня.
Про це метеоролог Наталка Діденко написала у Facebook.
За її прогнозом, тепла чекати не варто. Середньоденна температура коливатиметься від 6 до 12 градусів зі знаком "+". Найтепліше буде на півдні та крайньому сході України. Там варто очікувати до +14 тепла.
Вночі температура не порадує — від 1 до 6 градусів, а при ясній погоді частину української землі скують заморозки. Карпати — найхолодніше буде 22 вересня, крім мінусової температури тут варто чекати мокрого снігу.
Крім цього в горах задощить. Опади очікують і на західній Україні — помірні дощі, і на решті території — тумани та короткочасні дощі.
У столиці України погода буде типовою для країни — Київ огорне волога і хмарність. Температура коливатиметься від 7 до 9 градусів вдень. Очікують слабкий дощ.
Потеплішає ближче до вихідних.
Раніше "Телеграф" писав, що осіннє рівнодення в цьому році незвичайне по енергетиці.
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