День осіннього рівнодення 2021: у чому його особливість і які ритуали потрібно провести

Осіннє рівнодення 22 вересня 2021 року особливе за своєю енергетикою — воно настає на наступний день після повні.

День осіннього рівнодення серед астрологів і нумерологів вважається однією з найважливіших тимчасових точок року. Представляючи Зодіак у вигляді кола, що складається з 12-ти секторів — знаків Зодіаку — по 30 ° кожний, і з огляду на напрямок їх розташування проти годинникової стрілки, астрологія бере за основу базові твердження, що: точки рівнодень і точки сонцестоянь поділяють Зодіак на 4 сектори. Кожна з цих точок є початком чергової пори року в природі та також визначає початок прояву кожної з 4-х стихій. Осіннє рівнодення у 2021 році — 22 вересня о 22:21 за Києвом. У момент Осіннього Рівнодення Сонце перетинає кардинальну точку — нульовий градус знака Зодіаку Терези.

Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

Астрономічно даний день вважається початком осені, коли відбувається перехід, перебудова з річного ритму на зимовий. Опадає листя, жовтіє трава, повітря стає прозорішим. Уже не стійка погода, тепло змінюється першими холодами, пориви вітру приносять більш холодні і затяжні дощі. Активність поступово переходить в іншу якість. Більш проявлені інтелектуальні, ментальні і розумові процеси. Починається навчальний рік, люди після відпусток включаються в роботу, активізуються соціальні взаємини. Сонце при цьому перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну. День стає дорівнює ночі з невеликим розходженням. Наші предки прощалися з теплим сезоном і вітали зиму. У народі вірили, що яка погода буде в цей день, така осінь і очікується.

Що принесе нам День осіннього рівнодення

Пора підбивати підсумки, в цей день можна відчути стан, в якому досягається гармонія між духом і тілом. У цей день Меркурій в квадратурі з ретро Плутоном — можуть відвідувати тривожні думки. Щось обов’язково зміниться, і багато людей відчувають, що відбудуться кардинальні зміни в тій чи іншій сфері життя в найближчі дні.

Мабон — неоязичницьке свято, одна з ключових тимчасових точок Колеса року віккан. Відзначається в День осіннього рівнодення. За традицією, в Мабон вшановують покійних жінок сім’ї. Мабон традиційно пов’язується з заготовлением всіх дарів матері — Землі. Кельтські відуни проводили ритуали, які гарантували, що їжі вистачить на зиму. У Стародавніх кельтів вважався фестивалем врожаю і дозрівання яблук. Відлуння кельтських традицій збереглися у великій кількості європейських країн, де і до цього дня в кінці вересня — початку жовтня проводяться свята, пов’язані з закінченням збору врожаю.

Осіннє рівнодення 22 вересня 2021 року особливе за своєю енергетикою — воно настає на наступний день після повні. Всесвіт надає нам всі шанси і можливості щоб змінити життя на краще. День сприятливий для того, щоб позбутися від непотрібного (шкідливих звичок, зайвих кілограмів, токсичних людей, непотрібних речей).

Ритуали на День осіннього рівнодення

Оскільки Осіннє Рівнодення настає пізно ввечері 22 вересня, то ранок 23 вересня також, дуже важливий для всіх — це перший світанок після перетину Сонцем нульового градусу Терезів. Бажано почати дні 23 вересня з умовно росою ще перед світанком — це допоможе зберегти і продовжити молодість. Постарайтеся зустріти світанок — насолодитесь сходом Сонця. Дуже добре, якщо ви самостійно виготовите ріг достатку і спече пиріг благополуччя, який буде символом достатку у всіх сферах вашого життя.

У день осіннього рівнодення 22 вересня 2021 року Місяць знаходиться в Овні в гармонійному аспекті з ретро Юпітером, але в напрузі з ретро Плутоном, Венера в опозиції з ретро Ураном — дуже активний потенціал дня. Для багатьох це день кардинальних змін, усвідомлення чогось дуже важливого, відбувається багато спірних ситуацій, що викликають важкі емоційні стани. Однак, Всесвіт дає шанс знайти вихід із найскладнішої ситуації, закликає зайнятися перемінами у найбільш хвилюючих життєвихсферах. Натхнення і прилив енергії забезпечать швидку матеріалізацію сміливих ідей і виконання давно задуманих справ, але тільки в тому випадку, якщо заздалегідь підготовлений пакет документів, і залишилося тільки отримати схвалення згори.

До 22 вересня постарайтеся зробити основну роботу, особливо якщо ви залежите від інших людей, що пов’язані з нами фінансовими справами, партнерськими відносинами, тому що настрій у багатьох змінюється, все може все перевернутися з ніг на голову — і навпаки, просто в одну мить. Через холодності, відстороненості, складно утримати партнерство. Багато хто хоче нових вражень, що для усталених відносин не дуже добре. У цей день краще зосередитися на моменті "тут і зараз", не забігати планами в далеке майбутнє, будувати відносини в сьогоденні і прораховувати можливі шляхи розвитку, ретельно обмірковуючи і зважуючи кожен варіант.

Сонце увійшло в знак Терези — тут має статус падіння, — на перший план виходить закулісна робота, люди не особливо прагнуть продемонструвати свої дії. Однак, в цьому є і плюси — значно зменшується кількість бажаючих утвердитися за чужий рахунок. Починається хороший період для вирішення конфліктів і розбіжностей, так як Сонце в Терезах любить гармонію, і прагнути досягти рівноваги. Підвищується спокій, умиротворення, врівноваженість. У цей період буде підвищене бажання займатися собою, стежити за своєю фізичною формою, що позитивно позначиться в сферах краси і здоров’я.

Протягом найближчого місяця після Осіннього рівнодення, Сонце побудує гармонійні аспекти з ретро Сатурном і ретро Юпітером — цей час добре використовувати для проведення важливих переговорів, вирішення складних фінансових та юридичних питань, розбору адміністративних і господарських проблем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли настане перша осіння повня. Ми розповідали, що можна і не можна робити в цей день, які його особливості.