На день равноденствия Украину накроет настоящая осень: что прогнозируют синоптики

Вся неделя погодой не побалует.

Холодно, влажно, дождливо и с мокрым снегом. Так Украина встретит день осеннего равноденствия 22 сентября.

Об этом метеоролог Наталья Диденко написала в Facebook.

По ее прогнозу, тепла ожидать не стоит. Среднедневная температура будет колебаться от 6 до 12 градусов со знаком "+". Теплее будет на юге и крайнем востоке Украины. Там стоит ожидать до +14 тепла.

Ночью температура не порадует — от 1 до 6 градусов, а при ясной погоде часть украинской земли скуют заморозки. Карпаты — холоднее всего будет 22 сентября, кроме минусовой температуры здесь стоит ждать мокрого снега.

Кроме этого в горах задождит. Осадки ожидают и на западной Украине — умеренные дожди, и на остальной территории — туманы и кратковременные дожди.

В столице Украины погода будет типичной для страны — Киев окутает влага и облачность. Температура будет колебаться от 7 до 9 градусов днем. Ожидают слабый дождь.

Теплеть будет только к выходным.

Ранее "Телеграф" писал, что осеннее равноденствие в этом году необычное по энергетике.