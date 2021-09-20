Дістаємо парасольки і теплий одяг: прогноз погоди на тиждень в Україні

В Україні прогнозують прохолодний тиждень з дощами та відчутним вітром

Похолодання в Україні, що почалося в минулі вихідні, продовжиться і найближчого тижня, 20-26 вересня. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр в коментарі "Телеграфу".

Як пояснили метеорологи, після проходження циклона з понеділка розпочнеться затік холодного повітря з північного заходу. Через це температура повітря відчутно знизиться. Тож прохолодним і похмурим буде весь тиждень.

Крім того, очікуються дощі. За прогнозом, найбільше опадів випаде у північних, західних та північно-східних регіонах країни. Менш істотними дощі будуть на півдні.

Карта УкрГМЦ на 22 вересня. meteo.gov.ua

З 20 по 26 вересня сонце з’являтиметься дуже рідко, пануватиме хмарна погода, а стовпчики термометрів по всій території країни опустяться.

За даними Укргідрометцентру, цього тижня в Україні вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів тепла. В денні години на заході та півночі очікується +7-12 градусів, на решті території трохи вище – 12-17 градусів із позначкою "плюс". Трохи вищі показники матиме південна частина України, де очікується +20 градусів на початку тижня. Але наприкінці тижня й там у денні години температура опуститься до 10-16 градусів тепла.

Карта УкрГМЦ на 26 вересня. meteo.gov.ua

Як зазначили синоптики, у найближчі сім днів вітер буде змінюватися з південно-західного на північно-західний та досягатиме 7-12 метрів за секунду.

Раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила "Телеграфу", що особливо холодними очікуються дні з 20 по 22 вересня. Метеоролог також розповіла, коли хвиля похолодання закінчиться і в Україну знову прийде бабине літо.