Холодрига приходить: синоптик дала прогноз погоди на неділю

На Заході різко похолодає, а на Півдні зберігатиметься тепла погода.

В Україні в неділю, 19 вересня, буде спостерігатися мінлива погода: на Заході стовпчик термометра може впасти нижче +10 градусів, а на Півдні підніметься вище +20.

Про це повідомила у себе в Фейсбук синоптик Наталія Діденко.

На Заході буде найбільш прохолодно — +7 ... +12 градусів. Трохи тепліше буде на Півночі та в центральних областях України. У Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики очікують від +15 до +17 градусів.

Тим часом на Сході та Півдні України ще буде відносно тепло.

У східних областях очікується +18...+22, а в південних — +20 ... +25 градусів.

Разом з тим в більшості областей варто чекати опадів, а також поривчастий вітер.

Діденко попередила, що вже з початку нового тижня в Україну прийде похолодання, а температура повітря повсюдно опуститься до + 7 ... + 12 градусів, але також додала, що тепліші дні в цьому році ще будуть.

Як повідомлялося раніше, "Телеграфу" в Укргідрометцентрі розповіли, що в Україну йде похолодання, проте тепла погода ще порадує жителів країни в жовтні.