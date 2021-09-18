Україну накрили паводки і грози: яким областям не пощастить на вихідних найбільше

У вихідні значно похолодає.

В Україну повернулися дощі — з п’ятниці погода зіпсувалася в деяких регіонах. Уже в суботу 18 вересня опадами накрило велику частину країни.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погодна карта на 18 вересня

Згідно з даними прогнозу, сухо буде тільки в Донецькому та Луганському регіонах. У Чернігівській, Київській, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Житомирській областях очікують грози.

Температура коливатиметься між 16 і 22 градусами вище нуля. Найтепліше буде на півдні — стовпчик термометра підніметься до +24, а на півночі опуститься до +14 +16.

У західній частині країни чекають на сильний вітер. У Львівській та Чернігівській областях вже знеструмлений 71 населений пункт, повідомляють в ДСНС.

Карта попереджень Гідрометцентру

На сході України зберігається високий рівень пожежної небезпеки — в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Карта пожежної небезпеки 18 вересня

19 вересня погода не налагодиться, на заході температура впаде до +7 градусів вдень. На півночі, в центрі і на сході від +16 до +20. Південь буде найтеплішим, до +22.

Прогноз погоди Гідрометцентру на 19 вересня

На Західній Україні очікуються паводки. Так, в басейнах Сяну та Дністра очікують підйом води на півтора метра, в Латориці та Боржаві до двох метрів.

У Волинській області з 18 по 21 вересня буде потенційно небезпечна ситуація через розлив Прип’яті. Вода в річці підніметься на пів метра і може затопити пасовища.

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