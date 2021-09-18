Украину накрыли паводки и грозы: каким областям не повезет на выходных больше всего
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В выходные значительно похолодает.
В Украину вернулись дожди — с пятницы погода испортилась в некоторых регионах. Уже в субботу 18 сентября осадками накрыло большую часть страны.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
Согласно данным прогноза, сухо будет только в Донецком и Луганском регионах. В Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Житомирской областях ожидают грозы.
Температура будет колебаться между 16 и 22 градусами выше нуля. Теплее всего будет на юге — столбик термометра поднимется к +24, а на севере опустится до +14 +16.
В западной части страны ожидают сильный ветер. В Львовской и Черниговской областях уже обесточен 71 населенный пункт, сообщают в ГСЧС.
На востоке Украины сохраняется высокий уровень пожарной опасности — в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
19 сентября погода не наладится, на западе температура упадет до +7 градусов днем. На севере, в центре и на востоке от +16 до +20. Юг будет самым теплым, до +22.
На Западной Украине ожидаются паводки. Так, в бассейнах Сяна и Днестра подъем воды до полутора метров, в Латорице и Боржаве до двух метров.
В Волынской области с 18 по 21 сентября будет потенциально опасная ситуация из-за разлива Припяти. Вода в реке поднимется на полметра и может затопить пастбища.
Ранее "Телеграф" писал, что Японию накрыл масштабный тайфун.
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