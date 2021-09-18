Украину накрыли паводки и грозы: каким областям не повезет на выходных больше всего

В выходные значительно похолодает.

В Украину вернулись дожди — с пятницы погода испортилась в некоторых регионах. Уже в субботу 18 сентября осадками накрыло большую часть страны.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погодная карта на 18 сентября

Согласно данным прогноза, сухо будет только в Донецком и Луганском регионах. В Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Житомирской областях ожидают грозы.

Температура будет колебаться между 16 и 22 градусами выше нуля. Теплее всего будет на юге — столбик термометра поднимется к +24, а на севере опустится до +14 +16.

В западной части страны ожидают сильный ветер. В Львовской и Черниговской областях уже обесточен 71 населенный пункт, сообщают в ГСЧС.

Карта предупреждений Гидрометцентра

На востоке Украины сохраняется высокий уровень пожарной опасности — в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Карта пожарной опасности 18 сентября

19 сентября погода не наладится, на западе температура упадет до +7 градусов днем. На севере, в центре и на востоке от +16 до +20. Юг будет самым теплым, до +22.

Прогноз погоды Гидрометцентра на 19 сентября

На Западной Украине ожидаются паводки. Так, в бассейнах Сяна и Днестра подъем воды до полутора метров, в Латорице и Боржаве до двух метров.

В Волынской области с 18 по 21 сентября будет потенциально опасная ситуация из-за разлива Припяти. Вода в реке поднимется на полметра и может затопить пастбища.

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