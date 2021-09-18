Людей просто сносит на улицах: на Японию обрушился мощный тайфун (видео)
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Стихия затронет дороги Токайдо.
Людей в Японии эвакуируют из-за приближающегося тайфуна. Шквальный ветер и дождь обрушились на остров Кюсю, затем уже 18 сентября охватили город Тоба. На восток тайфун двигается со скоростью около 40 километров в час.
Об этом сообщает японское погодное агентство.
Скорость ветра составляет около 18 м в секунду, с порывами до 25. Ночью на воскресенье тайфун и идущий ему на встречу холодный фронт вызовут резкое ухудшение погоды в Токио, а 19 сентября они накроют остров Идзу.
Ожидается гроза, затопление части низин, жителей предупредили про угрозу оползней и наводнений. 400 людям рекомендовали эвакуироваться.
Метеорологи предупредили о возможности торнадо, высоких волнах и рекордных осадках. Так, в Токио ожидают 100 мм с полудня 18 сентября до полудня 19. На островах Идзу — 120 мм.
Тайфун уже нарушил авиа и железнодорожное сообщение в части Японии. Отменены более 30 авиарейсов.
Ранее "Телеграф" писал, что в Испании на юге страны бушевала огненная стихия в лесах, пожар удалось обуздать благодаря дождю.
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