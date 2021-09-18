Укр

Людей просто сносит на улицах: на Японию обрушился мощный тайфун (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Дождем затопило часть улиц. Новость обновлена 18 сентября 2021, 10:15
Дождем затопило часть улиц.

Стихия затронет дороги Токайдо.

Людей в Японии эвакуируют из-за приближающегося тайфуна. Шквальный ветер и дождь обрушились на остров Кюсю, затем уже 18 сентября охватили город Тоба. На восток тайфун двигается со скоростью около 40 километров в час.

Об этом сообщает японское погодное агентство.

Скорость ветра составляет около 18 м в секунду, с порывами до 25. Ночью на воскресенье тайфун и идущий ему на встречу холодный фронт вызовут резкое ухудшение погоды в Токио, а 19 сентября они накроют остров Идзу.

Ожидается гроза, затопление части низин, жителей предупредили про угрозу оползней и наводнений. 400 людям рекомендовали эвакуироваться.

Метеорологи предупредили о возможности торнадо, высоких волнах и рекордных осадках. Так, в Токио ожидают 100 мм с полудня 18 сентября до полудня 19. На островах Идзу — 120 мм.

Тайфун уже нарушил авиа и железнодорожное сообщение в части Японии. Отменены более 30 авиарейсов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Испании на юге страны бушевала огненная стихия в лесах, пожар удалось обуздать благодаря дождю.

Теги:
#Япония #Эвакуация #Тайфун #Шквальный ветер
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