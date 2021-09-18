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Людей просто зносить на вулицях: на Японію обрушився потужний тайфун (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Дощем затопило частину вулиць.
Дощем затопило частину вулиць.

Стихія торкнеться дороги Токайдо.

Людей в Японії евакуюють через наближення тайфуну. Шквальний вітер і дощ обрушилися на острів Кюсю, потім уже 18 вересня охопили місто Тоба. На схід тайфун рухається зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину.

Про це повідомляє японське погодне агентство.

Швидкість вітру становить близько 18 м на секунду, з поривами до 25. Вночі проти неділі тайфун і холодний фронт, що йде йому на зустріч викличуть різке погіршення погоди в Токіо, а 19 вересня вони накриють острів Ідзу.

Очікується гроза, затоплення частини низин, жителів попередили про загрозу зсувів і повеней. 400 людям рекомендувала евакуюватися.

Метеорологи попередили про можливість торнадо, високих хвиль і рекордних опадів. Так, в Токіо очікують 100 мм з полудня 18 вересня до полудня 19. На островах Ідзу — 120 мм.

Тайфун вже порушив авіа та залізничне сполучення в частині Японії. Скасовано понад 30 авіарейсів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Іспанії на півдні країни бушувала вогняна стихія в лісах, пожежу вдалося приборкати завдяки дощу.

Теги:
#Японія #Евакуація #Тайфун #Шквальний вітер
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