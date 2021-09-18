Холодрыга наступает: синоптик дала прогноз погоды на воскресенье

На Западе резко похолодает, а на Юге будет сохраняться теплая погода.

В Украине в воскресенье, 19 сентября, будет наблюдаться переменчивая погода: на Западе столбик термометра может упасть ниже +10 градусов, а на Юге поднимется выше +20.

Об этом сообщила у себя в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

На Западе будет наиболее прохладно — +7…+12 градусов. Чуть теплее будет на Севере и в центральных областях Украины. В Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики ожидают от +15 до +17 градусов.

Тем временем на Востоке и Юге Украины еще будет относительно тепло.

В восточных областях ожидается +18…+22, а в южных — +20…+25 градусов.

Вместе с тем в большинстве областей стоит ждать осадков, а также порывистого ветра.

Диденко предупредила, что уже с начала новой недели в Украину придет похолодание, а температура воздуха повсеместно опустится до +7…+12 градусов, но также добавила, что более теплые дни в этом году еще будут.

Как сообщалось ранее, "Телеграфу" в Укргидрометцентре рассказали, что в Украину идет похолодание, однако теплая погода еще порадует жителей страны в октябре.