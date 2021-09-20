Достаем зонтики и теплую одежду: прогноз погоды на неделю в Украине

В Украине прогнозируют прохладную неделю с дождями и ощутимым ветром

Похолодание в Украине, которое началось в минувшие выходные, продолжится и в ближайшую неделю, 20-26 сентября. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в комментарии "Телеграфу".

Как пояснили метеорологи, после прохождения циклона с понедельника начнется затек холодного воздуха с северо-запада. Из-за этого температура воздуха ощутимо снизится. Поэтому прохладным и мрачным будет вся неделя.

Кроме того, ожидаются дожди. По прогнозу, наибольшее количество осадков выпадет в северных, западных и северо-восточных регионах страны. Менее существенными дожди будут на юге.

Карта УкрГМЦ на 22 сентября. meteo.gov.ua

С 20 по 26 сентября солнце будет появляться очень редко, будет преобладать облачная погода, а столбики термометров по всей территории страны опустятся.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла. В дневные часы на западе и севере ожидается +7-12 градусов, на остальной территории немного выше — 12-17 градусов с отметкой "плюс". Несколько выше показатели поднимутся на южной части Украины, где ожидается +20 градусов в начале недели. Но в конце недели и там в дневные часы температура опустится до 10-16 градусов тепла.

Карта УкрГМЦ на 26 сентября. meteo.gov.ua

Как отметили синоптики, в ближайшие семь дней ветер будет меняться с юго-западного на северо-западный и достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня заявила "Телеграфу", что особенно холодными ожидаются дни с 20 по 22 сентября. Метеоролог также рассказала, когда волна похолодания закончится и в Украину снова придет бабье лето.