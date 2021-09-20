Наталья Диденко рассказала, когда в Украину вернется тепло

Наталья Диденко предупредила о холодном периоде и даже снеге на высокогорье Карпат

В Украине почти неделю будет держаться прохладная погода, в Карпатах даже ожидается снег. Но вскоре снова вернется тепло и солнце. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, холод постепенно заходит в Украину. Холоднее всего будет жителям западных регионов страны. Более того, на высокогорье Карпат вероятен снег. Ночью столбики термометров достигнут +2-6 градусов. При такой ночной температуре возможны заморозки. Но сейчас в Украине удерживаются повышенная влажность и облачность, что уменьшает вероятность заморозков. Поэтому синоптик призвала ежедневно следить за синоптической ситуацией.

Тогда как днем ожидается до +6-13 градусов. На юге, как обычно, показатели будут выше. Да и вообще в южных областях тепло продержится дольше, добавила Диденко.

Кроме того, пока над Украиной царит циклон — ожидаются дожди. Но, отметила Диденко, дожди будут периодическими и не слишком сильными.

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Вместе с этим украинцам следует готовиться к мощным порывам ветра. Как пояснила синоптик, это связано с затеканием холодного воздуха. Оно тяжелее теплого, поэтому на температурных контрастах возникает сильный ветер со штормовыми порывами.

"Пока всем следует одеваться теплее, защищаться от дождя и сильного ветра, но в конце недели погода выровняется и температура воздуха повысится до комфортных градусов", — отметила Наталья Диденко.

По ее прогнозу, уже в ближайшие выходные, 25-26 сентября, в Украину вернется тепло. Температура восстановится до +13-18 градусов, а на юге и востоке может перевалить и за 20 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода во вторник, 21 сентября, в Украине.