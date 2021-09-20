Рус

Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться тепло

Автор
Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
52
Ілюстративне фото Новина оновлена 20 вересня 2021, 15:36
Ілюстративне фото

Наталка Діденко попередила про холодний період і навіть сніг на високогір’ї Карпат

В Україні майже тиждень триматиметься прохолодна погода, в Карпатах навіть очікується сніг. Але незабаром знову повернеться тепло і сонце. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, холод поступово заходить в Україну. Найхолодніше буде мешканцям західних регіонів країни. Більш того, на високогір’ї Карпат ймовірний сніг. Уночі стовпчики термометрів сягатимуть +2-6 градусів. При такій нічній температурі можливі заморозки. Але зараз в Україні утримуються підвищена вологість та хмарність, що зменшує ймовірність заморозків. Тому синоптикиня закликала щодня стежити за синоптичною ситуацією.

Тоді як удень очікується до +6-13 градусів. На півдні, як зазвичай, показники будуть вищі. Та й взагалі в південних областях тепло протримається найдовше, додала Діденко.

Крім того, поки над Україною панує циклон – дощитиме. Але, зазначила Діденко, дощі будуть періодичними та не дуже сильними.

Разом із цим українцям слід готуватися до потужних поривів вітру. Як пояснила синоптикиня, це пов’язано з затіканням холодного повітря. Воно важче за тепліше, тож на температурних контрастах виникає сильний вітер із штормовими поривами.

"Поки що всім слід одягатися тепліше, захищатися від дощу та сильного вітру, але в кінці тижня погода вирівняється і температура повітря підвищиться до комфортних градусів", — зазначила Наталка Діденко.

За її прогнозом, вже у найближчі вихідні, 25-26 вересня, в Україну повернеться тепло. Температура відновиться до +13-18 градусів, а на півдні та сході може перевалити й за 20 градусів із позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода у вівторок, 21 вересня, в Україні.

Теги:
#Погода #Потепління #Сніг #Наталка Діденко #Прогноз погоди #Похолодання #Погода в Україні
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков
Політика
Разумков заявив, що хабарі за голоси по відставкам у Раді досягають 100 тисяч
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков
Разумков заявив, що хабарі за голоси по відставкам у Раді досягають 100 тисяч
Дата публікації
Категорія
Студенти рятувалися, вистрибуючи з вікон
Масовий розстріл студентів в Пермі потрапив на відео (18+)
Дата публікації
Категорія
В Україні посилили правила карантину
Сьогодні в Україні набувають чинності нові правила карантину: що про них варто знати
Дата публікації
Категорія
Вадим Івченко
Шмигаль – ручний, а міністри зараз виконують вказівки Офісу президента – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Усик-Джошуа
Усик зможе перемогти Джошуа за однієї умови, — експерт з боксу