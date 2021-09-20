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Холод і дощі: якою буде погода в Україні 21 вересня

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Погода Новина оновлена 20 вересня 2021, 14:53
Погода

В Україну йде відчутне похолодання, проте потепління не за горами.

На вихідних більшість українців сповна відчули зміни погодних умов. Осінь нагадала про себе сильними дощами та різким похолоданням в ряді регіонів. А там, де тепло ще зберігалося в понеділок, незабаром теж доведеться готувати теплий одяг.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, на більшій частині території України у вівторок варто чекати температури на рівні +7...+12 градусів за Цельсієм.

Тепліша погода буде спостерігатися в східних і південних областях, проте і там вона очікується близько +12...+18 градусів.

Крім того, жителям північних і центральних регіонів варто бути готовими до дощу.

Діденко також зазначає, що відчуття холоду буде додавати поривчастий вітер

У середу ж збільшиться кількість областей, в яких пройдуть дощі, а в Карпатах і зовсім можливий сніг.

Втім, вже на наступних вихідних (25-26 вересня) в Україну знову прийде потепління.

Як повідомлялося раніше, в Укргідрометцентрі "Телеграфу" розповіли, що холоди з дощами варто чекати по всій території країни протягом усього тижня.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Наталія Діденко
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