Холод и дожди: какой будет погода в Украине 21 сентября

В Украину идет ощутимое похолодание, однако потепление не за горами.

На выходных большинство украинцев сполна ощутили перемены погодных условий. Осень напомнила о себе сильными дождями и резким похолоданием в ряде регионов. А там, где тепло еще сохранялось в понедельник, вскоре тоже придется готовить теплую одежду.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, на большей части территории Украины во вторник стоит ждать температуры на уровне +7…+12 градусов по Цельсию.

Более теплая погода будет наблюдаться в восточных и южных областях, однако и там она ожидается в районе +12…+18 градусов.

Кроме того, жителям северных и центральных регионов стоит быть готовыми к дождю.

Диденко также отмечает, что ощущения холода будет добавлять порывистый ветер

В среду же увеличится количество областей, в которых пройдут дожди, а в Карпатах и вовсе возможен снег.

Впрочем, уже на следующих выходных (25-26 сентября) в Украину вновь придет потепление.

Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре "Телеграфу" рассказали, что холода с дождями стоит ждать по всей территории страны в течении всей недели.