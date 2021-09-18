Укр

Реки на улицах и "душ" в маршрутках: Одессу затопило ливнем (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Дожди в Одессе Новость обновлена 18 сентября 2021, 14:49
Дожди в Одессе

В Одессе выходные начались с дождей.

После относительно сухого начала сентября, в Украину вновь вернулись дожди и местами довольно сильные. В числе регионов, которые сполна ощутили на себе смену погодных условий, оказалась Одесса.

Как сообщают местные телеграм-каналы, из-за сильных дождей город вновь "поплыл".

Согласно сообщениям, последствия непогоды наблюдаются в разных частях города, среди которых поселок Котовского и Суворовский район. В то же время в центре города и на Фонтане ситуация с уровнем воды несколько проще.

При этом отмечается, что из-за дождя было сильно затруднено движение по трассе Одесса — Николаев.

Один из местных жителей показал, как на Французском бульваре упавшая ветка повредила автомобиль.

Проблемы с водой заметны также в общественном транспорте.

Как сообщали "Телеграфу" в Укргидрометцентре, в Украину вскоре придет волна похолодания, однако в октябре жителей страны порадует относительно теплая погода.

Теги:
#Одесса #Погода #Дожди
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