Річки на вулицях і "душ" в маршрутках: Одесу затопило зливою (відео)
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В Одесі вихідні почалися з дощів.
Після відносно сухого початку вересня, в Україну знову повернулися дощі, а місцями досить сильні. Серед регіонів, які сповна відчули на собі зміну погодних умов, виявилася Одеса.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, через сильні дощі місто знову "попливло".
Згідно з повідомленнями, наслідки негоди спостерігаються в різних частинах міста, серед яких селище Котовського і Суворовський район. Водночас в центрі міста і на Фонтані ситуація з рівнем води дещо простіша.
При цьому наголошується, що через дощ було сильно ускладнено рух по трасі Одеса — Миколаїв.
Один з місцевих жителів показав, як на Французькому бульварі гілка пошкодила автомобіль.
Проблеми з водою помітні також в громадському транспорті.
Як повідомляли "Телеграфу" в Укргідрометцентрі, в Україну незабаром прийде хвиля похолодання, проте в жовтні жителів країни порадує відносно тепла погода.
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