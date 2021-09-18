Річки на вулицях і "душ" в маршрутках: Одесу затопило зливою (відео)

В Одесі вихідні почалися з дощів.

Після відносно сухого початку вересня, в Україну знову повернулися дощі, а місцями досить сильні. Серед регіонів, які сповна відчули на собі зміну погодних умов, виявилася Одеса.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, через сильні дощі місто знову "попливло".

Згідно з повідомленнями, наслідки негоди спостерігаються в різних частинах міста, серед яких селище Котовського і Суворовський район. Водночас в центрі міста і на Фонтані ситуація з рівнем води дещо простіша.

При цьому наголошується, що через дощ було сильно ускладнено рух по трасі Одеса — Миколаїв.

Один з місцевих жителів показав, як на Французькому бульварі гілка пошкодила автомобіль.

Проблеми з водою помітні також в громадському транспорті.

Як повідомляли "Телеграфу" в Укргідрометцентрі, в Україну незабаром прийде хвиля похолодання, проте в жовтні жителів країни порадує відносно тепла погода.