Синоптик попередив про заморозки в Україні

В Україну йде антициклон Lioba

В Україні цього тижня очікуються заморозки. Температура буде наближатися до нуля в період з 30 вересня, четвер, по 2 жовтня, субота. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

За його словами, в найближчі сім днів погодні умови в країні буде визначати потужний антициклон Lioba, який прийде до нас з північних районів європейської території Росії.

"Під його впливом стане менше хмарності, але разом з цим і більш холодні ночі, особливо на півночі та сході країни. Так, з 30 вересня по 2 жовтня ми очікуємо заморозки на поверхні ґрунту в північних і східних областях, місцями навіть температура буде опускатися нижче 0 і в повітрі (в основному, по низинах і балках)", — прогнозує синоптик.

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Тоді як удень, за рахунок малохмарного неба, температура складе 11-16 градусів тепла, в західних і південних областях +14-19 градусів.

Крім того, Кибальчич зазначив, що опадів у найближчий тиждень по всій країні чекати не варто. Тільки у вівторок, 28 вересня, розмитий холодний фронт приведе до випадання невеликого дощу в східних областях.

Синоптик додав, що атмосферний тиск буде істотно вищим за норму, особливо в другій половині поточного тижня.

Нагадаємо, синоптики озвучили "Телеграфу" прогноз погоди на початок жовтня.