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Антициклон Lioba накриє Україну: як це відобразиться на погоді

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Погода в Україні до кінця тижня обіцяє бути сонячною Новина оновлена 27 вересня 2021, 12:53
Погода в Україні до кінця тижня обіцяє бути сонячною

Україна опиниться під куполом антициклону, який принесе в країну сухість і сонце

У найближчі дні дощова погода в Україні зміниться, а причиною тому стане антициклон Liobа.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" інформує синоптик Наталія Діденко.

За її словами, вже 28 вересня в більшості регіонів буде триматися суха погода: вдень очікується сонце і помірне тепло, а вночі — холод і тумани.

Лише в деяких областях, продовжує Діденко, можливі короткочасні дощі: на Полтавщині, в Сумському і Харківському регіонах. Втім, вже з середи винятків не буде і у всій Україні буде переважати суха і сонячна погода. А стовпчики термометрів, переважно, покажуть +15 +16 градусів вище нуля.

В Укргідрометцентрі солідарні з прогнозом синоптика: з 28 вересня і до початку жовтня включно в Україні дощів не передбачається.

Нагадаємо, початок жовтня в країні, за прогнозом метеорологів, буде відрізнятися антициклональним характером: очікується спокійна погода без значних опадів. Про це "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Теги:
#Погода #Укргідрометцентр #Прогноз #Наталія Діденко
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