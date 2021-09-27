Антициклон Lioba накриє Україну: як це відобразиться на погоді

Україна опиниться під куполом антициклону, який принесе в країну сухість і сонце

У найближчі дні дощова погода в Україні зміниться, а причиною тому стане антициклон Liobа.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбуці" інформує синоптик Наталія Діденко.

За її словами, вже 28 вересня в більшості регіонів буде триматися суха погода: вдень очікується сонце і помірне тепло, а вночі — холод і тумани.

Лише в деяких областях, продовжує Діденко, можливі короткочасні дощі: на Полтавщині, в Сумському і Харківському регіонах. Втім, вже з середи винятків не буде і у всій Україні буде переважати суха і сонячна погода. А стовпчики термометрів, переважно, покажуть +15 +16 градусів вище нуля.

В Укргідрометцентрі солідарні з прогнозом синоптика: з 28 вересня і до початку жовтня включно в Україні дощів не передбачається.

Нагадаємо, початок жовтня в країні, за прогнозом метеорологів, буде відрізнятися антициклональним характером: очікується спокійна погода без значних опадів. Про це "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.