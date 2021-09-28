Укр

Синоптик предупредил о заморозках в Украине

Автор
Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное фото Новость обновлена 28 сентября 2021, 09:58
Иллюстративное фото

В Украину идет антициклон Lioba

В Украине на этой неделе ожидаются заморозки. Температура будет близиться к нулю в период четверга, 30 сентября по субботу, 2 октября. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие семь дней погодные условия в стране будет определять мощный антициклон Lioba, который придёт к нам с северных районов европейской территории России. 

"Под его влиянием станет меньше облачности, но вместе с этим и более холодные ночи, особенно на севере и востоке страны. Так, с 30 сентября по 2 октября мы ожидаем заморозки на поверхности почвы в северных и восточных областях, местами даже температура будет опускаться ниже 0 и в воздухе (в основном, по низинам и балкам)", — прогнозирует синоптик.

Тогда как днём, за счёт малооблачного неба, температура составит 11-16 градусов тепла, в западных и южных областях +14-19 градусов. 

Кроме того, Кибальчич отметил, что осадков в ближайшую неделю по всей стране ждать не стоит. Только во вторник, 28 сентября, размытый холодный фронт приведёт к выпадению небольшого дождя в восточных областях. 

Синоптик добавил, что атмосферное давление будет существенно выше нормы, особенно во второй половине текущей недели.

Напомним, синоптики озвучили "Телеграфу" прогноз погоды на начало октября

Теги:
#Украина #Погода #Заморозки #Прогноз погоды
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