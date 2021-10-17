Укр

Ряд областей Украины ждут заморозки и резкое потепление

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В ближайшие дни в Украине похолодает Новость обновлена 17 октября 2021, 15:27
В ближайшие дни в Украине похолодает

Ощутимо холоднее станет сразу в четырех областях

Уже в ближайшие дни в ряд областей Украины придут первые заморозки, но сразу после них наступит и потепления. Ощутимо холоднее станет уже во вторник, 19 октября.

Об этом свидетельствуют данные сервиса weather.com.

Так, 19 октября до минус 1 градуса температура воздуха упадет в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях в ночное время. При этом в других регионах в эти дни заморозков на почве не наблюдается.

Погода в Киеве
Погода в Киеве
Погода в Виннице
Погода в Виннице
Погода в Кропивницком
Погода в Кропивницком
Погода в Житомире
Погода в Житомире

Температура воздуха во вторник, 19 октября, в других регионах будет колебаться в пределах от +7 до +12 градусов днем, и от +1 до +8 градусов ночью.

Данные Укргидрометцентра
Данные Укргидрометцентра

По данным синоптиков, похолодание будет наблюдаться всего один день. То есть уже в среду, 20 октября, столбики термометров как днем, так и ночью, будут показывать температуру выше нуля.

Более того, после 21 октября температура воздуха местами будет достигать 18-19 градусов тепла. В их числе Киевская, Харьковская, Львовская, Запорожская и Днепропетровская области.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на конец октября синоптики также прогнозировали первый снег в Украине. Наибольшая вероятность, что он выпадет на высокогорье Карпат.

Теги:
#Украина #Погода #Потепление #Ночные заморозки
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