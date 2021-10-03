Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре — Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре сообщили, когда в Украине вероятны дожди и снег

Во второй декаде октября, в начале которого Украину накрыли заморозки, можно ожидать изменения погоды — возможны дожди и снег на высокогорье Карпат. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

В отличие от начала месяца, когда будет превалировать поле высокого давления, после 10 октября, по предварительным расчетам метеорологов, в нашей стране будет преобладать циклональный характер погоды.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — рассказала Птуха.

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По словам синоптика, во второй половине октября, в соответствии с климатическими нормами, может выпадать снег в Карпатах.

Кроме того, Птуха сообщила, что температура воздуха в течение этого месяца составит 7-12 градусов тепла, тогда как в Карпатах — 6-7 градусов с отметкой "плюс". Такие показатели близки к климатической норме. Осадки, по словам синоптика, тоже соответствуют средним многолетним значениям: 28-67 миллиметров, а в Карпатах — местами 80-105.

Напомним, в Укргидрометцентре озвучили прогноз на начало осени. Украинцам следует готовиться к затяжным заморозкам, известно, как долго они будут продолжаться.