Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні - Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі повідомили, коли в Україні ймовірні дощі та сніг

У другій декаді жовтня, на початку якого Україну накрили заморозки, можна чекати на зміну погоди – можливі дощі та сніг на високогір’ї Карпат. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

На відміну від початку місяця, коли превалюватиме поле високого тиску, після 10 жовтня, за попередніми розрахунками метеорологів, у нашій країні буде переважати циклональний характер погоди.

"Тобто буде більше хмарності, частіше будуть опади – переважно у вигляді дощу. Змішана фаза і сніг можуть спостерігатися у карпатському регіоні, це не є якоюсь аномалією", — розповіла Птуха.

Читайте також: Категорія Україна До якої погоди готуватися в жовтні? Відповідь синоптика Укргідрометцентру Синоптики кажуть, що восени цього року в Україні пануватиме суха погода

За словами синоптика, у другій половині жовтня, відповідно до кліматичних норм, може випадати сніг у Карпатах.

Крім того, Птуха повідомила, що температура повітря протягом цього місяця становитиме 7-12 градусів тепла, тоді як у Карпатах – 6-7 градусів із позначкою "плюс". Такі показники близькі до кліматичної норми. Опади, за словами синоптика, теж відповідають середнім багаторічним значенням: 28-67 міліметрів, а у Карпатах – місцями 80-105.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі озвучили прогноз на початок осені. Українцям слід готуватися до затяжних заморозків, відомо, як довго вони триватимуть.