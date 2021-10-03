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Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні - Укргідрометцентр

Автор
Таїсія Єрохіна
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В другій половині жовтня може піти сніг у Карпатах
В другій половині жовтня може піти сніг у Карпатах

В Укргідрометцентрі повідомили, коли в Україні ймовірні дощі та сніг

У другій декаді жовтня, на початку якого Україну накрили заморозки, можна чекати на зміну погоди – можливі дощі та сніг на високогір’ї Карпат. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

На відміну від початку місяця, коли превалюватиме поле високого тиску, після 10 жовтня, за попередніми розрахунками метеорологів, у нашій країні буде переважати циклональний характер погоди. 

"Тобто буде більше хмарності, частіше будуть опади – переважно у вигляді дощу. Змішана фаза і сніг можуть спостерігатися у карпатському регіоні, це не є якоюсь аномалією", — розповіла Птуха.

За словами синоптика, у другій половині жовтня, відповідно до кліматичних норм, може випадати сніг у Карпатах. 

Крім того, Птуха повідомила, що температура повітря протягом цього місяця становитиме 7-12 градусів тепла, тоді як у Карпатах – 6-7 градусів із позначкою "плюс". Такі показники близькі до кліматичної норми. Опади, за словами синоптика, теж відповідають середнім багаторічним значенням: 28-67 міліметрів, а у Карпатах – місцями 80-105.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі озвучили прогноз на початок осені. Українцям слід готуватися до затяжних заморозків, відомо, як довго вони триватимуть.

Теги:
#Погода #Сніг #Дощ #Жовтень #Погода в Україні #Прогноз погоди
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